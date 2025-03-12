Єврокомісія запропонувала ввести мита на жіночі негліже зі США та курячі крильця

У тарифному списку від Єврокомісії зазначені американські курячі крильця, мотоцикли та жіночі негліже – Politico.

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Європейська комісія опублікувала список продуктів США, на які можуть бути застосовані відповідні мита після того, як адміністрація Президента Дональда Трампа ввела 25-відсоткові глобальні мита на сталь і алюміній.

У 99-сторінковому списку переважають м’ясо, птиця, фрукти та овочі та алкогольні напої — він включає жуйку, облатки, нікотинові вейпи та пластирі, а також жіночі негліже.

Як зазначає Politico, такі списки, як правило, розробляються для того, щоб завдати економічних страждань у рідних штатах законодавців-республіканців, які могли б вплинути на те, щоб Трамп відмовився від торгової війни.

За відсутності врегулювання шляхом переговорів з 1 квітня ЄС запровадить заходи у відповідь на мита США, зокрема на культові американські продукти, такі як мотоцикли Harley-Davidson, бурбон і джинси. І з середини квітня ЄС встановить додаткові контрзаходи на суму понад 18 мільярдів євро у вигляді нових тарифів США за умови схвалення країнами-членами ЄС.

Виконавча влада ЄС запустила опитування для отримання думок тих, хто постраждав від тарифів США, встановивши кінцевий термін для подання 26 березня.

Автор: Наталя Мамченко

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