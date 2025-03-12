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Очільник Нац’єдності Чернишов виступив за пом’якшення в питаннях множинного громадянства

20:04, 12 березня 2025
Віцепремʼєр наголосив, що він за лібералізацію підходу до громадянства України.
Очільник Нац’єдності Чернишов виступив за пом’якшення в питаннях множинного громадянства
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Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов виступає за суттєву лібералізацію в підходах до реформи множинного громадянства. За його словами, це велика реформа для країни, для світогляду нашого суспільства і важлива тому, що у нас мало людей. Про це він розповів журналістам, пише Інтерфакс-Україна.

«Я не думаю, що це проблема, якщо канадійські українці отримають як друге громадянство український паспорт… Подвійне громадянство для таких людей не є нашою ціллю. Основною метою є те, що багато українців їдуть в Європу, їм пропонується європейське громадянство дуже швидко, не 10-15 років, а 3-5 років, і з огляду на діюче законодавство, якщо вони отримають паспорт, скажімо, Іспанії, вони не можуть зберігати український паспорт. Вони його не здають і потрапляють в юридичний казус. Нам головне зберегти цих українців і дати їм можливість зберігати українське громадянство з усіма правами і обов’язками», - сказав Чернишов.

У зв’язку з цим віцепремʼєр наголосив, що він за лібералізацію підходу до громадянства України.

На думку міністра, впровадження множинного громадянства має передбачати:

  • «легалізацію» громадян України, які уже отримали громадянство інших країн;
  • автоматичне громадянство для майбутніх поколінь українців;
  • збереження первинного громадянства;
  • запровадження «Національних карт» (UA community Card, UA national Card);
  • спрощення процедури надання громадянства України іноземцями;
  • відтермінування складання іспитів для отримання громадянства.

Крім того, він вважає, що законопроєкт №11469 не вирішить усіх проблем, а буде лише базовою констатацією наявності множинного громадянства.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін повинен буде розробити протягом 2 місяців законопроект, в якому визначить перелік держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку. Це передбачає прийнятий 17 грудня в першому читанні законопроект 11469 про множинне громадянство, ініціатором якого виступив Президент Володимир Зеленський.

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Україна громадянство Олексій Чернишов

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