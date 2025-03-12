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Глава Нацединства Чернышов выступил за смягчение в вопросах множественного гражданства

20:04, 12 марта 2025
Вице-премьер подчеркнул, что он за либерализацию подхода к гражданству Украины.
Глава Нацединства Чернышов выступил за смягчение в вопросах множественного гражданства
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Вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышов выступает за существенную либерализацию в подходах к реформе множественного гражданства. По его словам, это большая реформа для страны, для мировоззрения нашего общества и важна потому, что у нас мало людей. Об этом он рассказал журналистам, пишет Интерфакс-Украина.

«Я не думаю, что это проблема, если канадские украинцы получат в качестве второго гражданства украинский паспорт… Двойное гражданство для таких людей не является нашей целью. Основной целью является то, что многие украинцы уезжают в Европу, им предлагают европейское гражданство очень быстро, не за 10-15 лет, а за 3-5 лет, и, учитывая действующее законодательство, если они получают паспорт, скажем, Испании, они не могут сохранять украинский паспорт. Они его не сдают и попадают в юридический казус. Нам главное – сохранить этих украинцев и дать им возможность сохранять украинское гражданство со всеми правами и обязанностями», – сказал Чернышов.

В связи с этим вице-премьер подчеркнул, что он за либерализацию подхода к гражданству Украины.

По мнению министра, внедрение множественного гражданства должно предусматривать:

• «Легализацию» граждан Украины, которые уже получили гражданство других стран;
• Автоматическое гражданство для будущих поколений украинцев;
• Сохранение первичного гражданства;
• Введение «Национальных карт» (UA community Card, UA national Card);
• Упрощение процедуры предоставления гражданства Украины иностранцам;
• Отсрочку сдачи экзаменов для получения гражданства.

Кроме того, он считает, что законопроект №11469 не решит всех проблем, а будет лишь базовой констатацией наличия множественного гражданства.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин должен будет разработать в течение 2 месяцев законопроект, в котором определит перечень государств, граждане которых обретают гражданство Украины в упрощенном порядке. Это предусматривает принятый 17 декабря в первом чтении законопроект 11469 о множественном гражданстве, инициатором которого выступил Президент Владимир Зеленский.

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Украина гражданство Алексей Чернышев

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