Квартира строится в многоквартирном доме — как декларировать приобретенные имущественные права на такое жилье

Декларирование имущественных прав на объекты незавершенного строительства в многоквартирных домах: порядок, требования.

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Украинцам разъяснили, как декларировать приобретенные имущественные права на объект, который строится в многоквартирном доме. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Харьковской области.

В разделе 4 «Объекты незавершенного строительства» декларации необходимо указать сведения об объекте – квартире, строящейся в многоквартирном доме, строительство которой осуществляется не самим субъектом декларирования или членом его семьи, а, например, застройщиком, при этом субъект декларирования или член его семьи приобретает имущественные права на такой объект.

Как правило, приобретение имущественных прав на строящуюся квартиру в многоквартирном доме осуществляется путем заключения договоров об участии в фонде финансирования строительства, предусмотренных положениями Закона Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью».

Предметом таких договоров обязательно должны быть имущественные права на строящийся объект (квартиру).

Имуществом как особым объектом считаются отдельные вещи, совокупность вещей, а также имущественные права и обязанности (ч. 1 ст. 190 ГК Украины).

Имущественными правами являются любые права, связанные с имуществом, отличные от права собственности, в том числе права, являющиеся составной частью права собственности (права владения, распоряжения, пользования), а также другие специфические права и право требования.

В таком случае в разделе 4 «Объекты незавершенного строительства» декларации необходимо отобразить информацию о:

виде объекта – выбрать «Квартира»;

общей площади (если известна);

регистрационном номере (если известен; если государственная регистрация права на объект не осуществлялась – выбрать отметку «Не применяется»);

выбрать отметки (одну или несколько), актуальные для объекта на последний день отчетного периода: «Объект незавершенного строительства», «Объект, не принятый в эксплуатацию», «Объект, право собственности на который не зарегистрировано в установленном законом порядке»;

местоположении объекта;

в блоке полей «Основание для декларирования объекта» выбрать отметку «Объект полностью или частично построен из материалов или за средства субъекта декларирования или членов его семьи»;

указать лицо, которому принадлежат имущественные права на этот объект – субъект декларирования или член его семьи.

Если сведения о владельце или пользователе земельного участка, на котором осуществляется строительство, неизвестны, в блоке полей «Информация о лице, которому принадлежит земельный участок, на котором осуществляется строительство объекта, и правах на него» следует выбрать отметку «Не применяется».

Средства в фонд финансирования строительства передаются доверителем (субъектом декларирования или членом его семьи) управляющему в управление на праве доверительной собственности, то есть остаются в собственности субъекта декларирования или члена его семьи (абз. 3, 12, 16 ст. 2, ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 7 Закона Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью»). Поэтому если субъект декларирования или члены его семьи во исполнение условий договора перечислили средства управляющему в фонд финансирования строительства или в качестве гарантийного взноса, такие средства являются денежными активами субъекта декларирования или членов его семьи и должны быть отражены в разделе 12 «Денежные активы» декларации (при условии превышения порога декларирования).

Если на имя субъекта декларирования или члена его семьи управляющий открыл банковский счет, на котором размещены эти средства, – в разделе 12.1 «Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за границей, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, иное имущество» декларации указываются сведения о таком счете.

Если у субъекта декларирования или члена его семьи в соответствии с условиями договора на конец отчетного периода имеется финансовое обязательство, размер которого превышает 50 ПМ (денежные средства или их часть не были перечислены), то сведения о таком обязательстве отражаются в разделе 13 «Финансовые обязательства» декларации.

Сведения о сделке и расходе (при наличии), совершенном (осуществленном) субъектом декларирования, на основании которого он приобрел имущественные права на объект незавершенного строительства:

если стоимость предмета сделки превышает 50 ПМ, или

если разовый расход субъекта декларирования на выполнение этой сделки превысил 50 ПМ, или

если размер финансового обязательства на конец отчетного периода превышает 50 ПМ,

отображаются в разделе 14 «Расходы и сделки субъекта декларирования» декларации.

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