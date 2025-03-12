Какие объекты относятся к ценному движимому имуществу и подлежат декларированию — напоминание ГНС

При отображении сведений о стоимости ценного движимого имущества следует руководствоваться общими правилами указания стоимости объектов декларирования.

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В Главном управлении ГНС в Харьковской области напомнили, какие объекты относятся к ценному движимому имуществу и подлежат декларированию.

Под движимым имуществом следует понимать любые материальные объекты (вещи), которые могут быть перемещены без причинения им ущерба (например, ювелирные изделия, персональные или домашние электронные устройства, одежда, антиквариат, произведения искусства, мебель, оружие, животные и т. д.).

В декларации указывается все ценное движимое имущество, стоимость которого превышает установленный Законом Украины от 14 октября 2014 года № 1700-VII «О предотвращении коррупции» (с изменениями) порог декларирования (100 ПМ) и которое соответствует хотя бы одному из следующих условий:

имущество принадлежит на праве собственности субъекту декларирования или члену его семьи по состоянию на последний день отчетного периода;

имущество находилось во владении или пользовании субъекта декларирования или члена его семьи не менее половины дней отчетного периода или по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что право владения или пользования возникло не менее чем за 30 календарных дней до последнего дня отчетного периода);

по состоянию на последний день отчетного периода имущество находилось в собственности третьего лица, если субъект декларирования, занимающий ответственную или особо ответственную должность, а также должность, связанную с высоким или повышенным уровнем коррупционных рисков, или член его семьи получал или имел право на получение дохода от такого объекта либо мог прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) осуществлять действия в отношении этого объекта, идентичные по своему содержанию осуществлению права распоряжения им. Такие сведения не указываются в декларации, если соответствующие объекты принадлежат юридическому лицу, указанному в п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закона, и их основным назначением является использование в хозяйственной деятельности такого юридического лица.

Если достоверная стоимость ценного движимого имущества неизвестна / не может быть известна и подтверждена, сведения о таком объекте не подлежат декларированию в разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» декларации.

В разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» декларации не указываются сведения о:

ценных бумагах,

корпоративных правах,

наличных денежных средствах,

средствах на счетах в банках или других финансовых учреждениях,

драгоценных (банковских) металлах,

подарках в виде денежных средств.

Эти объекты отражаются в других разделах декларации.

Если имущество было приобретено в отчетном периоде, но по состоянию на последний день отчетного периода уже не находилось у субъекта декларирования или члена его семьи на праве владения или пользования, то оно указывается в разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)» декларации, только если это имущество находилось во владении или пользовании субъекта декларирования или члена его семьи совокупно не менее половины дней отчетного периода (для ежегодной декларации и декларации кандидата на должность это – 183 дня).

Особенности указания стоимости ценного движимого имущества

При отображении сведений о стоимости ценного движимого имущества следует руководствоваться общими правилами указания стоимости объектов декларирования.

При подаче первой декларации в соответствии с требованиями Закона субъект декларирования указывает сведения обо всем ценном движимом имуществе, в том числе приобретенном до ее подачи, стоимость которого превышает 100 ПМ, принадлежащем ему или членам его семьи на праве частной собственности, в том числе совместной, либо находящемся в его или их владении или пользовании независимо от формы сделки, в результате которой возникло такое право, по состоянию на конец отчетного периода (при условии, что его право владения или пользования возникло не менее чем за 30 календарных дней до последнего дня отчетного периода) либо находившемся в их владении или пользовании не менее половины дней отчетного периода.

Указывать данные о стоимости имущества и дате его приобретения не обязательно, если право на такое имущество возникло до подачи субъектом декларирования первой декларации в соответствии с требованиями Закона. В таком случае рекомендуется выбрать отметку «Право на имущество приобретено до подачи первой декларации, поданной в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции»» (примечание к п. 3 ч. 1 ст. 46 Закона, пп. 2 п. 6 раздела IV Порядка № 252/23).

Однако, если стоимость объекта известна субъекту декларирования и/или членам его семьи, то, независимо от того, что право на имущество возникло до подачи первой декларации, сведения о стоимости подлежат отображению. В противном случае в поле о стоимости имущества рекомендуется выбрать отметку «Неизвестно».

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