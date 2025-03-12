Глава КГВА Ткаченко заявил, что у Кличко блокируют решение по движению транспорта во время тревог

Тимур Ткаченко анонсировал решение по движению транспорта в Киеве во время тревоги на 19 марта.

Иллюстративное фото: Униан

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Киевской городской государственной администрации сообщили, что решение о возможных изменениях в работе общественного транспорта во время воздушной тревоги Совет обороны Киева отправил на доработку до следующего заседания.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, заседание Совета обороны 12 марта прошло «тяжело».

Первый вопрос, который рассматривали – возобновление движения общественного транспорта во время воздушных тревог.

«По моему поручению рабочая группа разработала решение, которое позволило бы возобновить движение. Сейчас у господина Кличко говорят, что решение не соответствует его видению. Во время заседания я понял, что все делается для того, чтобы снять с себя ответственность. Господин Кличко постоянно говорит, что он отвечает за жизни людей, но распространяет эту ответственность исключительно на коммунальный транспорт. Три года Вы не видели, что происходит с маршрутками во время тревог?» – заявил Ткаченко.

В итоге, указал начальник КГВА, по итогам рассмотрения вопрос было решено доработать до следующей среды, то есть до 19 марта.

«Вне протокола все члены Совета обороны говорят, что транспорт должен двигаться! Но когда доходит до решения – ничего. Мое личное мнение таково: доработать доработанное – это означает засвидетельствовать нежелание принимать какое-либо решение. Это и есть нехватка ответственного лидерства. Но все пообещали, что в следующую среду будет решение. Ну хорошо, посмотрим, как представители городской власти выполнят собственные обещания», – прокомментировал Ткаченко.

В то же время начальник КГВА уточнил, что во время тревог Подольский мостовой переход и Дарницкий железнодорожный мост будут перекрыты в одной полосе с левого на правый берег.

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