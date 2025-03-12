Голова КМВА Ткаченко заявив, що у Кличка блокують рішення щодо руху транспорту під час тривог

Тимур Ткаченко анонсував рішення щодо руху транспорту у Києві під час тривоги на 19 березня.

Ілюстративне фото: Уніан

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Як писала «Судово-юридична газета», у Київській міській державній адміністрації повідомили, що рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, засідання Ради оборони 12 березня пройшло «важко».

Перше питання, яке розглядали – відновлення руху громадського транспорту під час повітряних тривог.

«За моїм дорученням робоча група напрацювала рішення, яке дозволило б відновити рух. Зараз у пана Кличка говорять, що рішення не відповідає його баченню. Під час засідання я зрозумів, що все робиться для того, щоб зняти з себе відповідальність. Пан Кличко постійно говорить, що він відповідальний за життя людей, але поширює цю відповідальність виключно на комунальний транспорт. Три роки Ви не бачили, що відбувається з маршрутками під час тривог?», - заявив Ткаченко.

Відтак, вказав начальник КМВА, за підсумками розгляду питання його вирішили доопрацювати до наступної середи, тобто до 19 березня.

«Поза протоколом всі члени Ради оборони говорять, що транспорт повинен йти! Але, коли доходить до рішення – нічого. Моя особиста думка така: доопрацювати доопрацьоване – це засвідчити небажання приймати будь-яке рішення. Це і є брак відповідального лідерства. Але всі пообіцяли, що наступної середи буде рішення. Ну добре, побачимо, як представники міської влади виконують власні обіцянки», - прокоментував Ткаченко.

Водночас начальник КМВА уточнив, що під час тривог Подільський мостовий перехід та Дарницький залізничний міст буде перекритий однією смугою з лівого на правий берег.

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