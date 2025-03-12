Українцям пояснили, як уточнити відомості про проживання в зоні радіоактивного забруднення, щоб отримати доплату

Після уточнення даних про місце проживання в зоні радіоактивного забруднення, Пенсійний фонд забезпечить виплату передбаченої законодавством доплати, починаючи з 1 січня 2025 року.

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Міністерство соціальної політики України пояснили, як уточнити відомості в державних реєстрах про проживання в зоні радіоактивного забруднення.

У відомстві нагадують, що відповідно до Закону «Про державний бюджет України на 2025 рік», непрацюючі пенсіонери, які постійно проживали, не виїжджали або добровільно не вселялись у зону радіоактивного забруднення, мають право отримувати відповідну доплату за проживання в цій зоні. При цьому у людини має бути статус особи, яка постраждала від аварії ЧАЕС, адже саме на захист цих людей спрямоване українське законодавство.

Оскільки деякі пенсіонери зіштовхнулись з ситуацією, коли в Єдиному демографічному реєстрі відсутня інформація про їхнє місце проживання в зоні радіоактивного забруднення від моменту аварії на ЧАЕС і до 1993 року, Уряд визначив додаткові способи підтвердження цього факту. Вони дадуть можливість органам Пенсійного фонду отримати необхідну інформацію про пенсіонера і призначити йому доплату у розмірі 2361 грн щомісяця.

Зокрема, щоб внести необхідну інформацію про себе в Єдиний демографічний реєстр, людина може звернутися:

до відповідного органу реєстрації (наприклад, ЦНАП, сільська або селищна рада) і надати паспорт громадянина України у вигляді книжечки або будинкову книгу, які підтверджують реєстрацію місця проживання від моменту аварії на ЧАЕС до 1993 року;

до територіального органу Пенсійного фонду, щоб отримати там скановані копії паспорта громадянина України у вигляді книжечки (за наявності в матеріалах пенсійної справи)

також довідка про період проживання на забруднених територіях, може бути видана органом реєстрації у формі витягу з реєстру територіальної громади.

У відомстві звертають увагу, що після уточнення даних про місце проживання в зоні радіоактивного забруднення, Пенсійний фонд забезпечить виплату передбаченої законодавством доплати, починаючи з 1 січня 2025 року.

Тобто навіть, якщо ви уточните дані про себе у квітні 2025 р, доплата буде виплачена у повному обсязі, починаючи з початку 2025 року.

Раніше ми писали, що ВП ВС виснувала, що пенсіонерка, яка проживає на території радіоактивного забруднення, має отримувати у 2,6 рази менше доплати до пенсії, бо мінімальна зарплата більше не застосовується як розрахункова величина.

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