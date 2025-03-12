У Мін’юсті нагадали, яка відповідальність передбачена за спалювання листя та сухостою

Окрім адміністративної, українським законодавством передбачена й кримінальна відповідальність за випалювання рослинного світу.

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Щороку навесні та восени багато людей спалюють суху траву й листя, не замислюючись, що це шкодить природі та заборонено законом. Таке спалювання отруює повітря, знищує корисні мікроорганізми в ґрунті, виснажує землю, загрожує біорізноманіттю та може спричинити масштабні пожежі, які несуть небезпеку довкіллю та людському здоров’ю.

У Міністерстві юстиції нагадали, яка відповідальність передбачена за спалювання листя та сухостою.

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах (ст. 77 КУпАП):

Штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах:

- на громадян: від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1530 – 4590 грн);

- на посадових осіб: від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4590 – 15300 грн).

Штраф за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі складає:

- на громадян: від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4590 – 15300 грн);

- на посадових осіб: від 630 до 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10710 – 30600 грн).

Самовільне випалювання рослинності або її залишків (ст. 77-1 КУпАП):

Штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища складає:

- на громадян: 180 – 360 (3060 – 6120 грн);

- на посадових осіб: 900 – 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн).

Штраф за вищевказані дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, складає:

- на громадян: 360-720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6120 – 12240 грн);

- на посадових осіб: 1260 – 1800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (21420 – 30600 грн).

У Мін’юсті наголосили, що спалювати опале листя заборонено законом через ризик масштабного загоряння, що може створити загрозу життю та здоров’ю людей, забруднення атмосферного повітря та зниження родючості ґрунтів. Тож, окрім адміністративної, українським законодавством передбачена й кримінальна відповідальність за випалювання рослинного світу.

Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом в Україні караються:

- штрафом від 5400 до 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (91800 до 153000 грн);

- або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років;

- або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються:

- позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

«Спалювання сухостою – це не лише шкода для довкілля, але й загроза для нашого здоров’я та гаманець. Відмовтеся від цієї шкідливої звички та оберіть безпечні методи утилізації», — наголосили в Мін’юсті.

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