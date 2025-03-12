В Минюсте напомнили, какая ответственность предусмотрена за сжигание листьев и сухостоя

Кроме административной, украинским законодательством предусмотрена и уголовная ответственность за обжиг растительного мира.

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Ежегодно весной и осенью многие люди сжигают сухую траву и листья, не задумываясь о том, что это вредит природе и запрещено законом. Такое сжигание отравляет воздух, уничтожает полезные микроорганизмы в почве, истощает землю, угрожает биоразнообразию и может привести к масштабным пожарам, представляющим опасность для окружающей среды и здоровья людей.

В Министерстве юстиции напомнили, какая ответственность предусмотрена за сжигание листвы и сухостоя.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП):

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах:

для граждан: от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан (1530 – 4590 грн);

для должностных лиц: от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (4590 – 15300 грн).

Штраф за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара или его распространение на значительную территорию:

для граждан: от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (4590 – 15300 грн);

для должностных лиц: от 630 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (10710 – 30600 грн).

Самовольное выжигание растительности или ее остатков (ст. 77-1 КУоАП):

Штраф за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с степной, водно-болотной и другой природной растительностью, а также сжигание растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автодорог и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонах в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей среды, составляет:

для граждан: от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 – 6120 грн);

для должностных лиц: от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (15300 – 21420 грн).

Штраф за указанные действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда:

для граждан: от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 – 12240 грн);

для должностных лиц: от 1260 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (21420 – 30600 грн).

В Министерстве юстиции подчеркнули, что сжигание опавшей листвы запрещено законом из-за высокого риска масштабных возгораний, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, загрязнять атмосферный воздух и снижать плодородие почвы. Поэтому, помимо административной, украинским законодательством предусмотрена и уголовная ответственность за выжигание растительного мира.

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом в Украине наказывается:

штрафом от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан (91800 – 153000 грн);

либо ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет;

либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Те же действия, если они привели к гибели людей, массовой гибели животных или другим тяжелым последствиям, наказываются:

лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

«Сжигание сухостоя – это не только вред для окружающей среды, но и угроза для нашего здоровья и кошелька. Откажитесь от этой вредной привычки и выбирайте безопасные методы утилизации», – подчеркнули в Министерстве юстиции.

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