В Минюсте напомнили, какая ответственность предусмотрена за сжигание листьев и сухостоя

Ежегодно весной и осенью многие люди сжигают сухую траву и листья, не задумываясь о том, что это вредит природе и запрещено законом. Такое сжигание отравляет воздух, уничтожает полезные микроорганизмы в почве, истощает землю, угрожает биоразнообразию и может привести к масштабным пожарам, представляющим опасность для окружающей среды и здоровья людей.
В Министерстве юстиции напомнили, какая ответственность предусмотрена за сжигание листвы и сухостоя.
Нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП):
Штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах:
Штраф за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара или его распространение на значительную территорию:
Самовольное выжигание растительности или ее остатков (ст. 77-1 КУоАП):
Штраф за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с степной, водно-болотной и другой природной растительностью, а также сжигание растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автодорог и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонах в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей среды, составляет:
Штраф за указанные действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда:
В Министерстве юстиции подчеркнули, что сжигание опавшей листвы запрещено законом из-за высокого риска масштабных возгораний, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, загрязнять атмосферный воздух и снижать плодородие почвы. Поэтому, помимо административной, украинским законодательством предусмотрена и уголовная ответственность за выжигание растительного мира.
Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом в Украине наказывается:
Те же действия, если они привели к гибели людей, массовой гибели животных или другим тяжелым последствиям, наказываются:
«Сжигание сухостоя – это не только вред для окружающей среды, но и угроза для нашего здоровья и кошелька. Откажитесь от этой вредной привычки и выбирайте безопасные методы утилизации», – подчеркнули в Министерстве юстиции.
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