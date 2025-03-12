Практика судов
  1. В Украине

В Минюсте напомнили, какая ответственность предусмотрена за сжигание листьев и сухостоя

22:00, 12 марта 2025
Кроме административной, украинским законодательством предусмотрена и уголовная ответственность за обжиг растительного мира.
В Минюсте напомнили, какая ответственность предусмотрена за сжигание листьев и сухостоя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ежегодно весной и осенью многие люди сжигают сухую траву и листья, не задумываясь о том, что это вредит природе и запрещено законом. Такое сжигание отравляет воздух, уничтожает полезные микроорганизмы в почве, истощает землю, угрожает биоразнообразию и может привести к масштабным пожарам, представляющим опасность для окружающей среды и здоровья людей.

В Министерстве юстиции напомнили, какая ответственность предусмотрена за сжигание листвы и сухостоя.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП):

Штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах:

  • для граждан: от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан (1530 – 4590 грн);
  • для должностных лиц: от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (4590 – 15300 грн).

Штраф за уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара или его распространение на значительную территорию:

  • для граждан: от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан (4590 – 15300 грн);
  • для должностных лиц: от 630 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (10710 – 30600 грн).

Самовольное выжигание растительности или ее остатков (ст. 77-1 КУоАП):

Штраф за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с степной, водно-болотной и другой природной растительностью, а также сжигание растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автодорог и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонах в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей среды, составляет:

  • для граждан: от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 – 6120 грн);
  • для должностных лиц: от 900 до 1260 необлагаемых минимумов доходов граждан (15300 – 21420 грн).

Штраф за указанные действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда:

  • для граждан: от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 – 12240 грн);
  • для должностных лиц: от 1260 до 1800 необлагаемых минимумов доходов граждан (21420 – 30600 грн).

В Министерстве юстиции подчеркнули, что сжигание опавшей листвы запрещено законом из-за высокого риска масштабных возгораний, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, загрязнять атмосферный воздух и снижать плодородие почвы. Поэтому, помимо административной, украинским законодательством предусмотрена и уголовная ответственность за выжигание растительного мира.

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом в Украине наказывается:

  • штрафом от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан (91800 – 153000 грн);
  • либо ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет;
  • либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Те же действия, если они привели к гибели людей, массовой гибели животных или другим тяжелым последствиям, наказываются:

  • лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

«Сжигание сухостоя – это не только вред для окружающей среды, но и угроза для нашего здоровья и кошелька. Откажитесь от этой вредной привычки и выбирайте безопасные методы утилизации», – подчеркнули в Министерстве юстиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

минюст уголовная ответственность административная ответственность Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Результаты квалификационного экзамена на должности судей апелляционных административных судов – известны 67 кандидатов, которые идут дальше

Следующий этап – собеседования, состоятся весной-летом.

Стали известны три финальные кандидатуры на кресло судьи Конституционного Суда по квоте Президента

Президент Владимир Зеленский будет выбирать среди трех кандидатов – в финал вышли Александр Водянников, Михаил Савчин и Юрий Барабаш.

Дональд Трамп издал указ о защите федерального правительства от необоснованных судебных запретов ввиду исков активистских групп

Указ Трампа призван защитить федеральное правительство от необоснованных судебных запретов, инициированных активистскими организациями, отбирающих «благоприятные суды» для оспаривания правительственных решений.

Повышение окладов полицейским потребует средств для перерасчета пенсий ранее уволенным полицейским – Минфин

Предложение повысить зарплату полицейским ранее столкнулось с критикой со стороны Минфина и Пенсионного фонда.

Для мужчин за границей могут отменить условие наличия военно-учетного документа для выдачи паспорта, поскольку этот запрет не стимулирует их возвращаться – Чернышов

Министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что Кабмин может пересмотреть необходимость наличия у мужчины, находящегося за границей, военно-учетного документа для выдачи паспорта.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді