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Инспекторов таможни подозревают в переправке мужчины в Венгрию за 8 тысяч долларов

11:10, 13 марта 2025
По версии следствия, организовал схему инспектор Закарпатской таможни.
Инспекторов таможни подозревают в переправке мужчины в Венгрию за 8 тысяч долларов
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Двух инспекторов таможенной службы подозревают в переправке мужчины через государственную границу Украины за 8 тысяч долларов. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По версии следствия, организовал схему инспектор Закарпатской таможни.

«В начале года он предложил знакомому за 8 тыс. долларов США переправить его через границу. Помогал злоумышленнику в этом еще один таможенник и четверо гражданских сообщников», — говорится в сообщении.

В ГБР указывают, что мужчину сначала доставили в Мукачево, откуда гражданские должны были довезти его до границы и дать инструкции, как пешком пересечь границу и попасть в Венгрию.

Двух таможенников задержали правоохранители после передачи 8 тысяч долларов.

Им сообщили о подозрении в незаконной переправке через границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения — содержание под стражей.

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны, деньги и три автомобиля.

Расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия, изучаются материалы негласных следственно-розыскных действий. По результатам этой работы будет сообщено о подозрении другим участникам группы.

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