Інспекторів митниці підозрюють в переправленні чоловіка до Угорщини за 8 тисяч доларів

За версією слідства, організував оборудки інспектор Закарпатської митниці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Двох інспекторів митної служби, підозрюють у переправлення чоловіка через державний кордон України за 8 тисяч доларів. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За версією слідства, організував оборудки інспектор Закарпатської митниці.

«На початку року він запропонував знайомому за 8 тис. доларів США переправити його через кордон. Допомагав зловмиснику в цьому ще один митник та четверо цивільних спільників», - йдеться у повідомленні.

У ДБР вказують, що чоловіка спочатку доставили до Мукачева, звідки цивільні мали довезти його до кордону і надати інструкції, як у пішому порядку вже потрапити до Угорщини.

Двох митників затримали правоохоронці після передачі 8 тисяч доларів.

Їм повідомили про підозру у незаконному переправленні через кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, гроші та три автомобілі.

Розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії, вивчаються матеріали негласних слідчо-розшукових дій. За результатами цієї роботи буде повідомлено про підозру іншим учасникам групи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.