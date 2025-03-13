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Інспекторів митниці підозрюють в переправленні чоловіка до Угорщини за 8 тисяч доларів

11:10, 13 березня 2025
За версією слідства, організував оборудки інспектор Закарпатської митниці.
Інспекторів митниці підозрюють в переправленні чоловіка до Угорщини за 8 тисяч доларів
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Двох інспекторів митної служби, підозрюють у переправлення чоловіка через державний кордон України за 8 тисяч доларів. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

За версією слідства, організував оборудки інспектор Закарпатської митниці.

«На початку року він запропонував знайомому за 8 тис. доларів США переправити його через кордон. Допомагав зловмиснику в цьому ще один митник та четверо цивільних спільників», - йдеться у повідомленні.

У ДБР вказують, що чоловіка спочатку доставили до Мукачева, звідки цивільні мали довезти його до кордону і надати інструкції, як у пішому порядку вже потрапити до Угорщини.

Двох митників затримали правоохоронці після передачі 8 тисяч доларів.

Їм повідомили про підозру у незаконному переправленні через кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

Під час обшуків у фігурантів вилучено мобільні телефони, гроші та три автомобілі.

Розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії, вивчаються матеріали негласних слідчо-розшукових дій. За результатами цієї роботи буде повідомлено про підозру іншим учасникам групи.

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