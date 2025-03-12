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Украинцам объяснили, как уточнить сведения о проживании в зоне радиоактивного загрязнения, чтобы получить доплату

15:39, 12 марта 2025
После уточнения данных о месте проживания в зоне радиоактивного загрязнения Пенсионный фонд обеспечит выплату предусмотренной законодательством доплаты, начиная с 1 января 2025 года.
Украинцам объяснили, как уточнить сведения о проживании в зоне радиоактивного загрязнения, чтобы получить доплату
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Министерство социальной политики Украины объяснило, как уточнить сведения в государственных реестрах о проживании в зоне радиоактивного загрязнения.

В ведомстве напоминают, что в соответствии с Законом «О государственном бюджете Украины на 2025 год», неработающие пенсионеры, которые постоянно проживали, не выезжали или добровольно не вселялись в зону радиоактивного загрязнения, имеют право получать соответствующую доплату за проживание в этой зоне.

При этом у человека должен быть статус лица, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, так как именно на защиту этих людей направлено украинское законодательство.

Поскольку некоторые пенсионеры столкнулись с ситуацией, когда в Едином демографическом реестре отсутствует информация о месте их проживания в зоне радиоактивного загрязнения с момента аварии на ЧАЭС до 1993 года, Правительство определило дополнительные способы подтверждения этого факта.

Они позволят органам Пенсионного фонда получить необходимую информацию о пенсионере и назначить ему доплату в размере 2361 грн ежемесячно.

 В частности, чтобы внести необходимую информацию о себе в Единый демографический реестр, человек может обратиться:

  • в соответствующий орган регистрации (например, ЦНАП, сельский или поселковый совет) и предоставить паспорт гражданина Украины в виде книжечки или домовую книгу, которые подтверждают регистрацию места проживания с момента аварии на ЧАЭС до 1993 года.
  • в территориальный орган Пенсионного фонда, чтобы получить там отсканированные копии паспорта гражданина Украины в виде книжечки (при наличии в материалах пенсионного дела).
  • также справка о периоде проживания на загрязненных территориях может быть выдана органом регистрации в форме выписки из реестра территориальной громады.

В ведомстве обращают внимание, что после уточнения данных о месте проживания в зоне радиоактивного загрязнения Пенсионный фонд обеспечит выплату предусмотренной законодательством доплаты, начиная с 1 января 2025 года.

То есть даже если вы уточните данные о себе в апреле 2025 года, доплата будет выплачена в полном объеме, начиная с начала 2025 года.

Ранее БП ВС заключила, что пенсионерка, проживающая на территории радиоактивного загрязнения, должна получать в 2,6 раза меньше доплаты к пенсии, потому что минимальная зарплата больше не применяется как расчетная величина.

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Минсоцполитики

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