Які об’єкти належать до цінного рухомого майна і підлягають декларуванню — нагадування ДПС

При відображенні відомостей про вартість цінного рухомого майна слід керуватись загальними правилами зазначення вартості об’єктів декларування.

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У Головному управлінні ДПС у Харківській області нагадали, які об’єкти належать до цінного рухомого майна і підлягають декларуванню.

Під рухомим майном слід розуміти будь-які матеріальні об’єкти (речі), які можуть бути переміщені без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, антикваріат, твори мистецтва, меблі, зброя, тварини тощо).

У декларації зазначається все цінне рухоме майно, вартість якого перевищує визначений Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції», зі змінами поріг декларування (100 ПМ) і яке відповідає хоча б одній з таких умов:

майно належить на праві власності суб’єкту декларування або члену його сім’ї станом на останній день звітного періоду;

майно перебувало у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду або станом на останній день звітного періоду (за умови, що правоволодіння або користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду);

станом на останній день звітного періоду майно було об’єктом права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування, який є службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, а також обіймає посаду, пов’язану з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, або член його сім’ї отримував чи мав право на отримання доходу від такого об’єкта або міг прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним. Такі відомості не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, зазначеній у п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закону, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи.

Якщо достовірна вартість цінного рухомого майна не відома / не може бути відомою та підтвердженою, відомості про такий об’єкт не підлягають декларуванню у розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації.

У розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації не зазначаються відомості про:

цінні папери,

корпоративні права,

готівкові кошти,

кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах,

дорогоцінні (банківські) метали,

подарунки у вигляді грошових коштів.

Ці об’єкти відображаються в інших розділах декларації.

Якщо майно набуто у звітному періоді, але станом на останній день звітного періоду вже не перебуває у суб’єкта декларування або члена його сім’ї на праві володіння або користування, то воно зазначається у розділі 5«Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації, лише якщо це майно було у володінні чи користуванні суб’єкта декларування або члена його сім’ї сукупно протягом не менше половини днів звітного періоду (для щорічної декларації та декларації кандидата на посаду це – 183 дні).

Особливості зазначення вартості цінного рухомого майна

При відображенні відомостей про вартість цінного рухомого майна слід керуватись загальними правилами зазначення вартості об’єктів декларування.

При поданні першої декларації відповідно до вимог Закону суб’єкт декларування зазначає відомості про все цінне рухоме майно, в тому числі набуте до її подання, вартість якого перевищує 100 ПМ, що належить йому або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної, або перебуває в його чи їх володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право, станом на кінець звітного періоду(за умови, що його право володіння або користування виникло менше ніж за 30 календарних днів, що передували останньому дню звітного періоду) або перебувало у їхньому володінні чи користуванні протягом не менше половини днів звітного періоду. Зазначати дані про вартість майна та дату його набуття не обов’язково, якщо права на таке майно набуті до подання суб’єктом декларування першої декларації відповідно до вимог Закону. У такому разі рекомендується обрати позначку «Право на майно набуто до подання першої декларації, поданої відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»» (примітка до п. 3 ч. 1 ст. 46 Закону, пп. 2 п. 6 розділу ІV Порядку №252/23).

Однак якщо вартість об’єкта відома суб’єкту декларування та/або членам його сім’ї, то, незважаючи на те, що право на майно набуто до подання першої декларації, відомості про вартість підлягають відображенню. В іншому випадку у полі щодо вартості майна рекомендується обрати позначку «Не відомо».

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