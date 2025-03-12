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Еврокомиссия предложила ввести пошлины на женские неглиже из США и куриные крылышки

15:55, 12 марта 2025
В тарифном списке от Еврокомиссии указаны американские куриные крылышки, мотоциклы и женские неглиже – Politico.
Еврокомиссия предложила ввести пошлины на женские неглиже из США и куриные крылышки
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Европейская комиссия опубликовала список продуктов из США, на которые могут быть применены ответные пошлины после того, как администрация президента Дональда Трампа ввела 25-процентные глобальные пошлины на сталь и алюминий.

В 99-страничном списке преобладают мясо, птица, фрукты и овощи, а также алкогольные напитки — он включает жевательную резинку, вафли, никотиновые вейпы и пластыри, а также женские неглиже.

Как отмечает Politico, такие списки, как правило, разрабатываются для того, чтобы нанести экономический ущерб в родных штатах законодателей-республиканцев, которые могли бы повлиять на Трампа, чтобы тот отказался от торговой войны.При отсутствии урегулирования путем переговоров с 1 апреля ЕС введет ответные меры на пошлины США, в частности на культовые американские продукты, такие как

мотоциклы Harley-Davidson, бурбон и джинсы. А с середины апреля ЕС установит дополнительные контрмеры на сумму более 18 миллиардов евро в виде новых тарифов США при условии одобрения странами-членами ЕС.

Исполнительная власть ЕС запустила опрос для получения мнений тех, кто пострадал от тарифов США, установив крайний срок подачи 26 марта.

Автор: Наталя Мамченко

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США Европа Еврокомиссия

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