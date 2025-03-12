Вигідна для обох країн – держсекретар США Марко Рубіо прокоментував угоду про корисні копалини

Марко Рубіо, коментуючи угоду про корисні копалини, завив, що це дасть США «зацікавленість» у безпеці України.

Джерело фото: Gettу Іmages

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Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи угоду про корисні копалини під час спілкування зі ЗМІ в аеропорту Ірландії після переговорів з українською делегацією у Джидді, заявив, що вона дасть США «зацікавленість» у безпеці України. За його словами, ця угода «вигідна для обох країн».

«Я б не розглядав це як гарантію безпеки, але, безумовно, якщо Сполучені Штати мають економічний інтерес, який приносить дохід нашому народу, а також народу України, ми будемо зацікавлені в тому, щоб захистити його, якщо він буде підданий сумніву або загрозі», - сказав він.

«Безумовно, однією з умов довгострокового процвітання і безпеки України є активне економічне зростання і розвиток», - додав Рубіо, вказавши, що «будь-який економічний розвиток України є позитивним для їхнього власного майбутнього» і «очевидно, що Сполучені Штати мають певний економічний інтерес».

Нагадаємо, що речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розкрив деталі перебігу переговорів між Україною та США у Джидді 11 березня. Він, зокрема, наголосив, що всі подробиці можна буде розкрити лише через багато років.

Зазначимо, що Верховна Рада доручить Кабміну підготувати зміни до Господарського кодексу з метою визначення особливого порядку ведення бізнесу для партнерів зі США. Про це йдеться у проекті постанови про розроблення законодавчої бази для створення преференційних умов діяльності бізнесу країн-партнерів України в рамках Післявоєнного Альянсу 13067.

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