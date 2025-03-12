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Выгодно для обеих стран – госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал соглашение о полезных ископаемых

14:49, 12 марта 2025
Марко Рубио, комментируя соглашение о полезных ископаемых, заявил, что это даст США «заинтересованность» в безопасности Украины.
Выгодно для обеих стран – госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал соглашение о полезных ископаемых
Источник фото: Gettу Іmages
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Государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя соглашение о полезных ископаемых во время общения со СМИ в аэропорту Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Джидде заявил, что оно даст США «заинтересованность» в безопасности Украины. По его словам, это соглашение «выгодно для обеих стран».

«Я бы не рассматривал это как гарантию безопасности, но, безусловно, если Соединённые Штаты имеют экономический интерес, который приносит доход нашему народу, а также народу Украины, мы будем заинтересованы в том, чтобы защитить его, если он будет подвергнут сомнению или угрозе», — сказал он.

«Безусловно, одним из условий долгосрочного процветания и безопасности Украины является активный экономический рост и развитие», — добавил Рубио, указав, что «любое экономическое развитие Украины является положительным для их собственного будущего» и «очевидно, что Соединенные Штаты имеют определенный экономический интерес».

Напомним, что представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий раскрыл детали хода переговоров между Украиной и США в Джидде 11 марта. В частности, он подчеркнул, что все подробности можно будет раскрыть только спустя многие годы.

Отметим, что Верховная Рада поручит Кабмину подготовить изменения в Хозяйственный кодекс с целью определения особого порядка ведения бизнеса для партнеров из США. Об этом говорится в проекте постановления о разработке законодательной базы для создания преференционных условий деятельности бизнеса стран-партнеров Украины в рамках Послевоенного Альянса 13067.

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США Украина

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