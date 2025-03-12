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Зеленский не слышал о приглашении Трампа в Белый дом, но надеется на встречу с ним

16:28, 12 марта 2025
Президент также подчеркнул, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых.
Зеленский не слышал о приглашении Трампа в Белый дом, но надеется на встречу с ним
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не известно о его приглашении президентом США Дональдом Трампом в Белый дом, однако он надеется на позитивную встречу с ним.

«Я не слышал о приглашении. Я думаю, что любая наша встреча с президентом Америки должна заканчиваться позитивным результатом для обеих сторон. И я думаю, что именно так мы должны подходить к любым нашим встречам», – сказал Зеленский журналистам во время брифинга.

В то же время он также подчеркнул, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых.

Государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя соглашение о полезных ископаемых во время общения со СМИ в аэропорту Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Джидде, заявил, что оно даст США «заинтересованность» в безопасности Украины. По его словам, это соглашение «выгодно для обеих стран».

«Я бы не рассматривал это как гарантию безопасности, но, безусловно, если Соединённые Штаты имеют экономический интерес, который приносит доход нашему народу, а также народу Украины, мы будем заинтересованы в том, чтобы защитить его, если он будет подвергнут сомнению или угрозе», — сказал он.

«Безусловно, одним из условий долгосрочного процветания и безопасности Украины является активный экономический рост и развитие», — добавил Рубио, указав, что «любое экономическое развитие Украины является положительным для их собственного будущего» и «очевидно, что Соединенные Штаты имеют определенный экономический интерес».

Напомним, что представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий раскрыл детали хода переговоров между Украиной и США в Джидде 11 марта. В частности, он подчеркнул, что все подробности можно будет раскрыть только спустя многие годы.

Отметим, что Верховная Рада поручит Кабмину подготовить изменения в Хозяйственный кодекс с целью определения особого порядка ведения бизнеса для партнеров из США. Об этом говорится в проекте постановления о разработке законодательной базы для создания преференционных условий деятельности бизнеса стран-партнеров Украины в рамках Послевоенного Альянса 13067.

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США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

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