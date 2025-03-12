В Закарпатье разоблачили чиновника, который за $10 000 обещал перевести военного из боевой части в ТРО

На взятке погорел начальник подразделения воинской части одной из бригад территориальной обороны.

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На Закарпатье правоохранители сообщили о подозрении начальнику подразделения воинской части одной из бригад территориальной обороны по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый за денежное вознаграждение обещал перевести военного, служившего в зоне боевых действий, на должность своего помощника. За такие «услуги» он запросил 410 тысяч гривен, что эквивалентно 10 тысячам долларов США.

Во время получения оговоренной суммы фигурант был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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