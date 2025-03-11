Вибухи біля залізничного вокзалу у Івано-Франківську — що кажуть у поліції та Укрзалізниці

У поліції заявили, що наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунали вибухи.

У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу.

«На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком», - сказано у повідомленні.

У поліції також дали коментар щодо інциденту. Там заявили, що близько 18:30 на лінію «102» надійшли повідомлення про вибухи на вулиці Привокзальна.

«Попередньо є травмовані. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група.

Наразі відомо, що сталися 2 вибухи поблизу багатоквартирних будинків на вулиці Привокзальна. Постраждали 3 осіб», - заявили у поліції.

На місці наразі працюють поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події.

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