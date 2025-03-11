Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске — что говорят в полиции и Укрзализныце

В полиции заявили, что на данный момент известно о двух взрывах вблизи многоквартирных домов на улице Привокзальной.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прозвучали взрывы.

В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что взрывы произошли за пределами вокзала.

«На железнодорожном вокзале был слышен лишь звук от взрыва. Пассажиры и сотрудники вокзала не пострадали. Поезда следуют по расписанию», — говорится в сообщении.

В полиции также прокомментировали инцидент. Там заявили, что около 18:30 на линию «102» поступили сообщения о взрывах на улице Привокзальной.

«Предварительно, есть пострадавшие. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа.

На данный момент известно, что произошло два взрыва возле многоквартирных домов на улице Привокзальной. Пострадали три человека», — заявили в полиции.

На месте работают полицейские, взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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