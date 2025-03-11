Украина и США представят совместное заявление по итогам целого дня переговоров — Financial Times

Совместное заявление Украины и США будет опубликовано немного позже.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 11 марта в Джидде проходят переговоры между делегациями Украины и США по вопросам достижения мира.

Издание Financial Times утверждает, что Украина и США позже представят совместное заявление по итогам целого дня переговоров.

Также отмечается, что продолжение переговоров на второй день не запланировано.

Как заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, встреча с командой США началась очень конструктивно.

«Работаем над приближением справедливого и долгосрочного мира», – указал он.

Добавим, советник Трампа по нацбезопасности заявил, что переговоры с Украиной «продвигаются».

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