Україна та США представлять спільну заяву за підсумками цілого дня переговорів — Financial Times

Спільна заява України та США буде трохи згодом.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 11 березня у Джидді проходять переговори між делегаціями України та США щодо шляхів досягнення миру.

Видання Financial Times стверджує, що Україна та США пізніше представлять спільну заяву за підсумками цілого дня переговорів.

Також там додають, що продовження переговорів на другий день не заплановано

Як заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, зустріч з командою США почалася дуже конструктивно.

«Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру», - вказав він.

Додамо, радник Трампа з нацбезпеки заявив, що переговори з Україною «просуваються».

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