В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прогремел взрыв, фото

В настоящее время на месте взрыва работают полицейские и спасатели.

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Во вторник, 11 марта, в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прогремел взрыв. Об этом сообщило «Суспільне».

В настоящее время на месте работают полицейские и спасатели.

Однако местные телеграмм-каналы утверждают, что было два взрыва из-за гранаты.

Также отмечается, что есть один погибший и раненый. Информация уточняется.

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