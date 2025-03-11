В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прогремел взрыв, фото

Во вторник, 11 марта, в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прогремел взрыв. Об этом сообщило «Суспільне».
В настоящее время на месте работают полицейские и спасатели.
Однако местные телеграмм-каналы утверждают, что было два взрыва из-за гранаты.
Также отмечается, что есть один погибший и раненый. Информация уточняется.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.