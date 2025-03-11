Мессенджер Signal перестал отвечать на запросы правоохранителей Украины после смены власти в США — СНБО

В СНБО предположили, что отсутствие коммуникации со стороны администрации мессенджера Signal может быть временной.

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Популярный среди украинских военнослужащих мессенджер Signal перестал реагировать на запросы украинских правоохранительных органов на фоне политических изменений в США. Об этом на Kyiv International Cyber Resilience Forum 2025 заявил заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк, сообщает forbes.ua.

«Пока происходят политические изменения в США, Signal перестал реагировать на обращения правоохранительных органов. Ранее мессенджер реагировал на аналогичные запросы», — сказал Демедюк.

Заместитель главы СНБО сообщил, что для коммуникации с украинскими правоохранителями у Signal был отдельный канал. Также Демедюк предположил, что отсутствие коммуникации со стороны администрации мессенджера может быть временным.

«Ранее Telegram был единственным мессенджером, который не реагировал на обращения правоохранителей. Сейчас к нему присоединился Signal», — добавил Демедюк.

Он пояснил, что чаще всего правоохранители обращаются к администрации мессенджеров из-за фишинга и финансового мошенничества.

«После задержания Дурова во Франции ситуация с Telegram улучшилась – они предоставили инструмент, через который правоохранители могут общаться с администрацией мессенджера», – заявил Демедюк.

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