Месенджер Signal перестав відповідати на запити правоохоронців України після зміни влади у США — РНБО

У РНБО припустили, що відсутність комунікації з боку адміністрації месенджера Signal може бути тимчасовою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Популярний серед українських військовослужбовців месенджер Signal перестав реагувати на запити українських правоохоронців на фоні політичних змін в США. Про це на Kyiv International Cyber Resilience Forum 2025 заявив заступник голови Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Демедюк, пише forbes.ua.

«Поки відбуваються політичні зміни в США, Signal перестав реагувати на звернення правоохоронних органів. Раніше месенджер реагував на аналогічні звернення», – сказав Демедюк.

Заступник голови РНБО повідомив, що для комунікації з українськими правоохоронцями у Signal був окремий канал. Також Демидюк припустив, що відсутність комунікації з боку адміністрації месенджера може бути тимчасовою.

«Раніше Telegram був єдиним месенджером, який не реагував на звернення правоохоронців. Зараз до нього приєднався Signal», – додав Демедюк.

Він пояснив, що найчастіше правоохоронці звертаються до адміністрації месенджерів через фішинг та фінансове шахрайство.

«Після затримання Дурова у Франції ситуація з Telegram покращилась – вони надали інструмент через який правоохоронці можуть спілкуватися з адміністрацією месенджера», – заявив Демедюк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.