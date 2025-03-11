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ВККС затвердить результати іспиту кандидатів в апеляційні суди з адміністративної спеціалізації 12 березня

18:34, 11 березня 2025
Також будуть визначені результати практичного завдання 105 кандидатів на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів.
ВККС затвердить результати іспиту кандидатів в апеляційні суди з адміністративної спеціалізації 12 березня
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 12 березня затвердить кодовані результати практичного завдання, яке виконали у лютому 105 кандидатів на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Відповідне засідання відбудеться у 9:30.

А вже у 16:00 12 березня Комісія затвердить загальні результати етапу «кваліфікаційний іспит» для кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів, а також визначить список кандидатів, які будуть допущені до наступного етапу конкурсу – «дослідження досьє та проведення співбесід».

Автор В’ячеслав Хрипун

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ВККС затвердить результати іспиту кандидатів в апеляційні суди з адміністративної спеціалізації 12 березня

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