ВККС затвердить результати іспиту кандидатів в апеляційні суди з адміністративної спеціалізації 12 березня

Також будуть визначені результати практичного завдання 105 кандидатів на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Джерело фото: ВККС

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 12 березня затвердить кодовані результати практичного завдання, яке виконали у лютому 105 кандидатів на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Відповідне засідання відбудеться у 9:30.

А вже у 16:00 12 березня Комісія затвердить загальні результати етапу «кваліфікаційний іспит» для кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів, а також визначить список кандидатів, які будуть допущені до наступного етапу конкурсу – «дослідження досьє та проведення співбесід».

Автор В’ячеслав Хрипун

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