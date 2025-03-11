ВККС утвердит результаты экзамена кандидатов в апелляционные суды административной специализации 12 марта

Также будут определены результаты практического задания 105 кандидатов на 67 должностей судей апелляционных административных судов.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей 12 марта утвердит кодированные результаты практического задания, которое выполнили в феврале 105 кандидатов на 67 должностей судей апелляционных административных судов.

Соответствующее заседание состоится в 9.30.

А уже в 16.00 12 марта Комиссия утвердит общие результаты этапа «квалификационный экзамен» для кандидатов на должности судей апелляционных административных судов, а также определит список кандидатов, которые будут допущены к следующему этапу конкурса – «исследование досье и проведение собеседований».

Автор Вячеслав Хрипун

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