Парламент рассмотрит законопроект о денежной компенсации неиспользованных дней отпусков военнослужащих

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, по которому неиспользованные дни отпусков военнослужащих подлежат денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

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Комитет по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять в первом чтении законопроект 11495 о внесении изменений в статью 10-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» относительно гарантирования права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основной и дополнительной отпусков в случае увольнения со службы во время действия военного положения.

Изменения предусматривают, что неиспользованные за время прохождения военной службы дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска, которые не были предоставлены военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации, подлежат денежной компенсации, которая выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

Вместе с тем, как отметило Главное научно-экспертное управление парламента, остается непонятным, за какие именно другие виды отпусков предусматривается выплата компенсации, поскольку их предоставление в особый период не предусмотрено, а также, что имеется в виду под «дополнительным социальным отпуском».

Кроме этого, согласно пояснительной записке депутатов к проекту, «реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины». В то же время льготы, компенсации и гарантии предоставляются за счет и в пределах бюджетных ассигнований на содержание соответствующих бюджетных учреждений. Таким образом, как отметило ГНЭУ, необходимо согласовать проект с бюджетной политикой, чтобы его можно было реализовать на практике.

Автор: Наталя Мамченко

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