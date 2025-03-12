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Парламент розгляне законопроект про грошову компенсацію невикористаних днів відпусток військовослужбовців

08:00, 12 березня 2025
Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, за яким невикористані дні відпусток військовослужбовців підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.
Парламент розгляне законопроект про грошову компенсацію невикористаних днів відпусток військовослужбовців
Джерело фото: Shutterstock
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Комітет з питань національної безпеки рекомендував прийняти в першому читанні законопроект 11495 про внесення змін до статті 10-1 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

Зміни передбачають, що невикористані за час проходження військової служби дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки, що не були надані військовослужбовцям в особливий період з моменту оголошення мобілізації, підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

Разом з тим, як зазначило Головне науково-експертне управління парламенту, залишається незрозумілим за які саме інші види відпусток передбачається виплата компенсації, оскільки їх надання в особливий період не передбачено, а також, що мається на увазі під «додатковою соціальною відпусткою».

Крім цього, згідно пояснювальної записки депутатів до проекту «реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України». Водночас пільги, компенсації та гарантії надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ. Тож, як зауважило ГНЕУ, необхідно узгодити проект з бюджетною політикою, щоб його можна було реалізувати на практиці.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України ЗСУ

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Парламент розгляне законопроект про грошову компенсацію невикористаних днів відпусток військовослужбовців

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, за яким невикористані дні відпусток військовослужбовців підлягають грошовій компенсації, яка виплачується у рік звільнення військовослужбовців зі служби.

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