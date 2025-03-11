У ДСА нагадали, що з 1 квітня припиняє роботу поштовий сервіс mail.gov.ua

Одержання електронних повідомлень у скриньках поштового сервісу mail.gov.ua з 1 березня неможливо.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВРП з ДСА вирішили ліквідувати з 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua.

У ДСА нагадали, що з 1 березня одержання електронних повідомлень у скриньках поштового сервісу mail.gov.ua неможливе.

«З 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua припинить роботу.

Звертаємо увагу: припинення роботи поштового сервісу mail.gov.ua жодним чином не впливає на роботу користувачів в кабінеті Електронного суду. Вхід в Електронний кабінет можна створити за допомогою електронного цифрового підпису користувача», - повідомили у ДСА.

Також там додали, якщо особи користуються цією електронною поштою, то час подбати про збереження своїх листів та контактів.

ДСА рекомендує всім користувачам попередньо вжити заходів:

- Для збереження своєї електронної кореспонденції перенести її в інші поштові системи або на власний комп’ютер.

- Змінити свої контактні адреси на всіх платформах, зокрема і в кабінеті Електронного суду, якщо адреса електронної пошти mail.gov.ua використовувалася для реєстрації, отримання повідомлень або інших цілей.

- Подбати про перенесення контактів в інші поштові системи або завантажити на власний комп'ютер.

«У разі виникнення запитань ви можете зв’язатися із службою підтримки електронною поштою: [email protected]», - заявили у ДСА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.