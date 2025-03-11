У ДСА нагадали, що з 1 квітня припиняє роботу поштовий сервіс mail.gov.ua

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВРП з ДСА вирішили ліквідувати з 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua.
У ДСА нагадали, що з 1 березня одержання електронних повідомлень у скриньках поштового сервісу mail.gov.ua неможливе.
«З 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua припинить роботу.
Звертаємо увагу: припинення роботи поштового сервісу mail.gov.ua жодним чином не впливає на роботу користувачів в кабінеті Електронного суду. Вхід в Електронний кабінет можна створити за допомогою електронного цифрового підпису користувача», - повідомили у ДСА.
Також там додали, якщо особи користуються цією електронною поштою, то час подбати про збереження своїх листів та контактів.
ДСА рекомендує всім користувачам попередньо вжити заходів:
- Для збереження своєї електронної кореспонденції перенести її в інші поштові системи або на власний комп’ютер.
- Змінити свої контактні адреси на всіх платформах, зокрема і в кабінеті Електронного суду, якщо адреса електронної пошти mail.gov.ua використовувалася для реєстрації, отримання повідомлень або інших цілей.
- Подбати про перенесення контактів в інші поштові системи або завантажити на власний комп'ютер.
«У разі виникнення запитань ви можете зв’язатися із службою підтримки електронною поштою: [email protected]», - заявили у ДСА.
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