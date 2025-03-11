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В ГСА напомнили, что с 1 апреля прекращает работу почтовый сервис mail.gov.ua

18:26, 11 марта 2025
Получение электронных сообщений в почтовых ящиках сервиса mail.gov.ua с 1 марта невозможно.
В ГСА напомнили, что с 1 апреля прекращает работу почтовый сервис mail.gov.ua
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВСП совместно с ГСА решили ликвидировать почтовый сервис mail.gov.ua с 1 апреля 2025 года.

В ГСА напомнили, что с 1 марта получение электронных сообщений в почтовых ящиках сервиса mail.gov.ua невозможно.

«С 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua прекратит свою работу.

Обращаем внимание: прекращение работы почтового сервиса mail.gov.ua никоим образом не влияет на работу пользователей в кабинете Электронного суда. Вход в Электронный кабинет можно осуществить с помощью электронной цифровой подписи пользователя», — сообщили в ГСА.

Также там добавили, что если пользователи до сих пор используют этот электронный почтовый сервис, им стоит заранее позаботиться о сохранении своих писем и контактов.

ГСА рекомендует всем пользователям заранее принять меры:

  • Для сохранения своей электронной переписки перенести ее в другие почтовые системы или на свой компьютер.
  • Изменить контактные адреса на всех платформах, в том числе в кабинете Электронного суда, если электронная почта mail.gov.ua использовалась для регистрации, получения уведомлений или других целей.
  • Позаботиться о переносе контактов в другие почтовые системы или загрузить их на свой компьютер.

«В случае возникновения вопросов, вы можете обратиться в службу поддержки по электронной почте: [email protected]», — заявили в ГСА.

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ГСА

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