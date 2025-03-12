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Во Франции рассмотрят резолюцию о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины — Le Figaro

17:22, 12 марта 2025
Резолюцию с призывом конфисковать замороженные активы РФ в пользу Украины рассмотрит Национальное собрание Франции.
Во Франции рассмотрят резолюцию о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины — Le Figaro
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В среду, 12 марта, Национальное собрание Франции рассмотрит резолюцию с призывом конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины, передает Le Figaro.

В документе содержится призыв к ЕС, НАТО и другим союзникам «продолжать и усиливать свою политическую, экономическую и военную поддержку Украины».

В резолюции также есть несколько пунктов, которые обязательно будут обсуждаться, в частности вопрос процесса вступления Украины в ЕС, присутствие французских солдат на украинской территории в случае мирного соглашения, импорт российского газа странами ЕС, который резолюция призывает «прекратить».

В документе также содержится призыв к ЕС немедленно использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с начальниками штабов в Париже, которая состоялась 11 марта, призвал перейти к разработке плана гарантий безопасности для Украины.

Добавим, Урсула фон дер Ляйен с коллегами боятся, что ЕС конфискацией активов РФ в пользу Украины испугает международных инвесторов.

Кроме того, депутаты ЕС призывают Бельгию поддержать конфискацию 250 млрд евро замороженных российских активов.

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Украина Франция

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