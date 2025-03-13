Суд призупинив реорганізацію Одеської юридичної академії

Суд тимчасово зупинив об’єднання Одеської юридичної академії з ОНУ.

Фото: Національний університет «Одеська юридична академія» НУ «ОЮА»

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Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про призупинення реорганізації Національного університету «Одеська юридична академія» до завершення судового розгляду.

Наприкінці лютого декан Криворізького факультету ОЮА Віталій Залужний подав позов до Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і науки, вимагаючи скасувати урядове розпорядження №111 від 12 лютого та наказ МОН №213 від 13 лютого, які передбачають реорганізацію академії. Судове засідання у цій справі призначене на 2 квітня.

Позивач також звернувся із заявою про забезпечення позову, у якій просив суд заборонити Кабміну, Міносвіти та Комісії з реорганізації вчиняти дії на підставі цих документів до остаточного рішення у справі. Суд частково задовольнив цю заяву: було зупинено дію наказу МОН про реорганізацію та заборонено звільнення працівників ОЮА та її структурних підрозділів до ухвалення остаточного рішення.

12 лютого Кабінет Міністрів ухвалив рішення про приєднання Одеської юридичної академії до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У МОН заявляли, що права науково-педагогічних працівників буде збережено, за винятком керівного складу, до якого належать президент, ректор та проректори.

В Одеській юридичній академії вважають рішення уряду незаконним та закликають керівництво країни його скасувати.

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