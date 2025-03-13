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Экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого объявят в международный розыск, — директор НАБУ Кривонос

10:52, 13 марта 2025
Семен Кривонос сообщил, что НАБУ предпримет меры для объявления Дениса Комарницкого в международный розыск.
Экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого объявят в международный розыск, — директор НАБУ Кривонос
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Бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, который является фигурантом дела «Чистый город» о земельной коррупции в Киевсовете, объявят в международный розыск. Об этом в комментарии «Укринформу» сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.

«НАБУ предпримет меры для объявления его в международный розыск», — сказал он, комментируя информацию о том, что Комарницкий выехал за границу.

В свою очередь, «Укринформ», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, добавил, что Денис Комарницкий сейчас находится в Австрии.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

Также мы писали, что ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников  Киева Елены МарченкоМихаила ТерентьеваПетра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты. Кроме того, депутата Киевсовета Михаила Терентьева арестовали с залогом 20 млн гривен.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

В здании Киевской городской государственной администрации правоохранители также проводили обыски по этому делу.

Добавим, 10 февраля НАБУ сообщило, что объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого.

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НАБУ Киев

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