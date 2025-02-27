Операция «Чистый город»: НАБУ обнародовало записи прослушивания по делу Комарницкого

Участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 6 февраля НАБУ и САП проводили масштабную операцию по земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. В частности, детективы и прокуроры проводили ряд следственных действий у бывшего сопредседателя фракции «Блока Леонида Черновецкого» в Киевском городском совете, бизнесмена Дениса Комарницкого. В рамках следственных действий в банковских ящиках обнаружили крупную сумму денежных средств: более 6,4 млн. дол. США, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

27 февраля Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи негласных следственных действий, проводимых в ходе досудебного расследования земельной коррупции в Киеве в рамках операции «Чистый город».

«За сделкой стоит преступная организация во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета, в состав которой входили топ-чиновники, депутаты и другие лица», - заявили в НАБУ.

В ведомстве отметили, что члены преступной организации использовали так называемую «туалетную схему», которая предполагала поиск привлекательных земельных участков и регистрацию на подконтрольных лиц права собственности на постройки, которых во многих случаях на этих участках никогда не существовало. Это позволяло получать первоочередное право собственности на землю под этими сооружениями-призраками.

«Каждый участник преступления выполнял четко отведенную роль, чтобы схема работала как часы, а привлекательный кусок столичной земли попадал под контроль ее организатора», - добавили в НАБУ.

Также мы писали, что ВАКС избрал меры пресечения для депутатов и чиновников Киева Елены Марченко, Михаила Терентьева, Петра Оленича и еще четырех подозреваемых: миллионные залоги и аресты. Кроме того, депутата Киевсовета Михаила Терентьева арестовали с залогом 20 млн гривен.

По данным следствия, участники схемы находили перспективные земельные участки и регистрировали на подконтрольных лиц право собственности на постройки, которых там никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении права собственности для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

В здании Киевской городской государственной администрации правоохранители также проводили обыски по этому делу.

Добавим, 10 февраля НАБУ сообщило, что объявило в разыск экс-депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого.

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