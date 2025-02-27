Налог на недвижимое имущество – как применяются льготы и лимиты

ГНС объяснила, как исчисляется налог на недвижимость для физических лиц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины ответила на популярные вопросы граждан относительно исчисления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Налог на недвижимость для физических лиц рассчитывается налоговым органом по месту регистрации собственника. Основные принципы исчисления налога следующие:

- Для квартиры: с площади снимается 60 кв. м, то есть облагается налогом только площадь свыше 60 кв. м.

- Для жилого дома: с площади снимается 120 кв. м.

- Для комбинации квартиры и дома: общая площадь обоих объектов уменьшается на 180 кв. м (максимальная скидка).

- Налог на недвижимость исчисляется только с той части площади, которая превышает эти лимиты.

Если в собственности есть несколько объектов недвижимости одного типа (квартиры или дома), то налог исчисляется на основе суммарной площади этих объектов с применением соответствующих лимитов. Если собственность содержит разные типы объектов, налог рассчитывается по суммарной площади, уменьшенной на общий лимит для комбинации квартир и домов.

Также установлено, что если в собственности есть квартира более 300 кв. м или дом более 500 кв. м, налог на такую недвижимость увеличивается на 25,000 грн за каждый объект в год.

Налоговые органы направляют плательщикам уведомление о сумме налога до 1 июля следующего года, которое содержит детальный расчет налога, реквизиты для уплаты и льготы, если они есть. Налог на новый объект уплачивается с месяца, когда владелец стал его владельцем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.