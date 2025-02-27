Практика судов
  1. В Украине

Налог на недвижимое имущество – как применяются льготы и лимиты

22:00, 27 февраля 2025
ГНС объяснила, как исчисляется налог на недвижимость для физических лиц.
Налог на недвижимое имущество – как применяются льготы и лимиты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины ответила на популярные вопросы граждан относительно исчисления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Налог на недвижимость для физических лиц рассчитывается налоговым органом по месту регистрации собственника. Основные принципы исчисления налога следующие:

- Для квартиры: с площади снимается 60 кв. м, то есть облагается налогом только площадь свыше 60 кв. м.

- Для жилого дома: с площади снимается 120 кв. м.

- Для комбинации квартиры и дома: общая площадь обоих объектов уменьшается на 180 кв. м (максимальная скидка).

- Налог на недвижимость исчисляется только с той части площади, которая превышает эти лимиты.

Если в собственности есть несколько объектов недвижимости одного типа (квартиры или дома), то налог исчисляется на основе суммарной площади этих объектов с применением соответствующих лимитов. Если собственность содержит разные типы объектов, налог рассчитывается по суммарной площади, уменьшенной на общий лимит для комбинации квартир и домов.

Также установлено, что если в собственности есть квартира более 300 кв. м или дом более 500 кв. м, налог на такую недвижимость увеличивается на 25,000 грн за каждый объект в год.

Налоговые органы направляют плательщикам уведомление о сумме налога до 1 июля следующего года, которое содержит детальный расчет налога, реквизиты для уплаты и льготы, если они есть. Налог на новый объект уплачивается с месяца, когда владелец стал его владельцем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава Верховного суда США Джон Робертс остановил действие определения федерального судьи, который приказал Госдепу и USAID выплатить средства получателям грантов

Ранее Амир Али дал время Государственному департаменту и USAID до полуночи 26 февраля, чтобы оплатить все счета за работу, выполненную иностранными подрядчиками Агентства до 13 февраля.

От Ужгорода до Печерского райсуда Киева — опубликован список судов для новых командировок ранее уже откомандированных судей

Судьи, бессрочно командированные в суды с чрезмерной нагрузкой, смогут работать и дальше.

Кабмин уполномочил Юлию Свириденко или Андрея Сибигу на подписание соглашения с США по полезным ископаемым, но текст соглашения все еще держит в секрете

Распоряжение правительства уполномочивает «либо министра экономики, либо министра иностранных дел» подписать одобренное Кабмином соглашение с США, но не конкретизирует, о чем именно это соглашение.

Кабмин отменил право Минразвития и военных администраций разрешать выезд водителей за границу для обеспечения потребностей ВСУ и перевозки «гуманитарки»

Правительство отменило норму, согласно которой Министерство развития общин и территорий, областные или Киевская городская военные администрации имели право принимать решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи.

Закон об отмене Хозяйственного кодекса опубликован – сравнительная таблица изменений в кодексы

Хозяйственный кодекс утратит силу с 28 августа 2025 года, но некоторые нормы закона начнут действовать уже с 28 февраля – Восточный апелляционный хозяйственный суд подготовил сравнительную таблицу изменений

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду