Apple обвиняют в ложных заявлениях об экологичности Apple Watch — коллективный иск в суде

Истцы утверждают, что «углеродно-нейтральные» Apple Watch – это лишь маркетинговый ход без реального влияния на окружающую среду.

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Компания Apple обвиняется в ложных заявлениях об экологичности часов Apple Watch. Об этом сообщает Courthouse News.

Группа пользователей Apple подала коллективный иск против компании, заявляя, что она ввела потребителей в заблуждение, утверждая, что некоторые модели Apple Watch являются «углеродно-нейтральными».

Семь истцов из Калифорнии, Флориды и Вашингтона, округ Колумбия, заявляют, что они заплатили повышенную цену за продукцию, которая рекламировалась как экологически безопасная, но на самом деле основывалась на «неэффективных и бесполезных» проектах компенсации выбросов, которые не обеспечивают реального сокращения углеродного следа.

Истцы утверждают, что Apple ввела их в заблуждение, продвигая Apple Watch Series 9, Apple Watch SE (2-го поколения) и Apple Watch Ultra 2 как «первые в истории углеродно-нейтральные продукты» компании. При этом проекты компенсации выбросов, на которые ссылается Apple, не обеспечивают реальных экологических преимуществ.

«Каждый из истцов не купил бы эти продукты или не заплатил бы за них такую высокую цену, если бы знал, что заявления Apple о "углеродной нейтральности" являются ложными», – говорится в иске.

Издание отмечает, что в сентябре 2023 года Apple объявила, что эти модели часов стали углеродно-нейтральными благодаря сочетанию сокращения выбросов и компенсационных мер. По словам компании, она уменьшила примерно 75–81% выбросов за счет различных инициатив, а оставшуюся часть компенсировала «высококачественными углеродными кредитами из природоохранных проектов».

В центре внимания иска – два основных проекта, на которые опирается Apple: проект Chyulu Hills в Кении и Guinan Project в Китае. Эти инициативы обеспечивают почти весь заявленный Apple объем компенсации выбросов CO₂.

Истцы утверждают, что оба проекта не соответствуют критерию «дополнительности» – ключевому требованию для программ компенсации выбросов, которое предполагает, что сокращение выбросов должно происходить именно благодаря проекту, а не случилось бы и без него.

Что касается проекта Chyulu Hills, истцы отмечают, что большая часть заявленной способности к поглощению углерода исходит с территории национального парка, который находится под охраной от вырубки лесов с 1983 года.

Что касается проекта Guinan, истцы заявляют, что «углеродные кредиты, полученные в этом регионе, нельзя напрямую связывать с проектом, так как эта территория уже выполняла функцию природного поглотителя углерода еще до его запуска».

В иске содержится требование запретить Apple продолжать маркетинг часов как углеродно-нейтральных, а также взыскать с компании компенсацию ущерба, возврат средств потребителям и прибыль, полученную благодаря этим маркетинговым заявлениям. Истцы подчеркивают, что «одной лишь компенсации ущерба недостаточно для того, чтобы остановить Apple от дальнейшего распространения ложных и вводящих в заблуждение заявлений о своей продукции».

Они также ссылаются на исследование, согласно которому около 70% потребителей считают экологическую устойчивость важным фактором при выборе товаров и готовы платить в среднем на 35% больше за продукцию, которую считают экологически чистой.

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