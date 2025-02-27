Способен вести диалоги и бронировать билеты – Amazon представила ИИ ассистента Alexa Plus

Amazon анонсировала Alexa Plus с поддержкой Nova и Anthropic моделей.

Фото: Tom's Guide

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Amazon представила обновление для голосового ассистента Alexa - Alexa Plus, который получит большинство устройств с Alexa, начиная с Echo Show 8. Об этом сообщает The Verge.

Alexa Plus будет использовать собственную модель Amazon Nova и модели Anthropic, выбирая самую оптимальную для каждого запроса. Обновленный ассистент сможет вести естественные диалоги, бронировать билеты, отправлять приглашения и управлять умным домом. Например, Alexa сможет ответить, выгуливали ли собаку, проверив камеры наблюдения.

Среди новых функций - поиск песен по описанию или мотиву и перемотка фильмов к конкретным сценам по словам пользователя. Кроме того, Amazon сотрудничает с генератором песен Suno, что позволит создавать музыку по запросу.

Директор Amazon по работе с Alexa Мара Сигал показала, что ассистент сможет анализировать документы, сохранять рецепты и электронные письма для дальнейшего использования. Alexa даже поможет разобраться в правилах жилищной ассоциации, прочитав и проанализировав документ.

Alexa Plus будет стоить $19,99 в месяц или будет включена в подписку Amazon Prime. Для нее также выпустят отдельное приложение.

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