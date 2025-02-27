Здатен вести діалоги та бронювати квитки – Amazon презентувала ШІ асистента Alexa Plus

Amazon анонсувала Alexa Plus з підтримкою Nova та Anthropic моделей.

Фото: Tom's Guide

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Amazon представила оновлення для голосового асистента Alexa – Alexa Plus, який отримає більшість пристроїв з Alexa, починаючи з Echo Show 8. Про це повідомляє The Verge.

Alexa Plus використовуватиме власну модель Amazon Nova та моделі Anthropic, обираючи найоптимальнішу для кожного запиту. Оновлений асистент зможе вести природні діалоги, бронювати квитки, надсилати запрошення та керувати розумним будинком. Наприклад, Alexa зможе відповісти, чи вигулювали собаку, перевіривши камери спостереження.

Серед нових функцій — пошук пісень за описом чи мотивом та перемотування фільмів до конкретних сцен за словами користувача. Крім того, Amazon співпрацює з генератором пісень Suno, що дозволить створювати музику на запит.

Директорка Amazon з роботи з Alexa Мара Сігал показала, що асистент зможе аналізувати документи, зберігати рецепти та електронні листи для подальшого використання. Alexa навіть допоможе розібратися у правилах житлової асоціації, прочитавши та проаналізувавши документ.

Alexa Plus коштуватиме $19,99 на місяць або буде включена до підписки Amazon Prime. Для неї також випустять окремий додаток.

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