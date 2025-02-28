У Києві судитимуть живодера, який скинув зі сходів безпритульну собаку, а потім бив її ногами на очах дітей

Тварина померла внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів.

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У Києві судитимуть 31-річного чоловіка, який скинув зі сходів безпритульну собаку, а потім бив її ногами на очах дітей. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Подія сталася на початку січня цього року.

Підозрюваний, який живе зі співмешканкою та трьома дітьми, привів з вулиці до квартири безпритульну собаку та згодом почав виштовхувати її з квартири.

Кадри жорстокого поводження з твариною зафіксували камери спостереження у під’їзді будинку.

Чоловік бив собаку ногами, а потім, тримаючи дитину на руках, кинув її зі сходів, після чого знову почав бити пса.

Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів, отриманих від ударів та падіння, собака померла, що підтверджено проведеними експертизами.

Обвинувальний вирок скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинений злочин чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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