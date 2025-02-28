Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть живодера, який скинув зі сходів безпритульну собаку, а потім бив її ногами на очах дітей

14:46, 28 лютого 2025
Тварина померла внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів.
У Києві судитимуть живодера, який скинув зі сходів безпритульну собаку, а потім бив її ногами на очах дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть 31-річного чоловіка, який скинув зі сходів безпритульну собаку, а потім бив її ногами на очах дітей. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Подія сталася на початку січня цього року.

Підозрюваний, який живе зі співмешканкою та трьома дітьми, привів з вулиці до квартири безпритульну собаку та згодом почав виштовхувати її з квартири.

Кадри жорстокого поводження з твариною зафіксували камери спостереження у під’їзді будинку.

Чоловік бив собаку ногами, а потім, тримаючи дитину на руках, кинув її зі сходів, після чого знову почав бити пса.

Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів, отриманих від ударів та падіння, собака померла, що підтверджено проведеними експертизами.

Обвинувальний вирок скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинений злочин чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з цієї угоди – Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський навів приклад, чому проста дипломатія не працює, а Дональд Трамп і Джей Ді Венс закликали його визнати проблеми з нестачею людей у війську.

Ми ніколи не приймемо просто припинення вогню – Володимир Зеленський заявив про необхідність гарантій безпеки

Дональд Трамп каже про швидке закінчення війни, Володимир Зеленський каже про необхідність гарантій безпеки – про що розмовляють президенти в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп: Угода про корисні копалини є «великим зобов’язанням США» і буде підписана сьогодні

Президент України також сказав журналістам, що хоче обговорити те, що «готові зробити» США під час зустрічі з Трампом.

Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому

У Білому домі почалася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Рахувати середню зарплату і загальну кількість працівників для бронювання будуть по-новому – Кабмін вніс зміни

Зокрема уряд доручив враховувати у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, вже мобілізованих після 18 травня 2024 року працівників.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури