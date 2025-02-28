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В Киеве будут судить живодера, который сбросил с лестницы бездомную собаку, а затем бил ее ногами на глазах детей

14:46, 28 февраля 2025
Животное умерло в результате многочисленных повреждений внутренних органов.
В Киеве будут судить живодера, который сбросил с лестницы бездомную собаку, а затем бил ее ногами на глазах детей
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В Киеве будут судить 31-летнего мужчину, который сбросил с лестницы бездомную собаку, а затем избивал её ногами на глазах у детей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Происшествие произошло в начале января этого года.

Подозреваемый, проживающий с сожительницей и тремя детьми, привел с улицы в квартиру бездомную собаку, а затем начал выгонять её из квартиры.

Кадры жестокого обращения с животным зафиксировали камеры наблюдения в подъезде дома.

Мужчина бил собаку ногами, а затем, держа ребёнка на руках, сбросил её с лестницы, после чего снова начал избивать пса.

В результате многочисленных повреждений внутренних органов, полученных от ударов и падения, собака погибла, что подтверждено проведенными экспертизами.

Обвинительный приговор направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершённое преступление мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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