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Apple звинувачують у неправдивих заявах про екологічність Apple Watch — колективний позов у суді

16:47, 27 лютого 2025
Позивачі стверджують, що «вуглецево нейтральні» Apple Watch — це лише маркетинговий хід без реального впливу на довкілля.
Apple звинувачують у неправдивих заявах про екологічність Apple Watch — колективний позов у суді
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Компанію Apple звинувачують у неправдивих заявах про екологічність годинників Apple Watch. Про це повідомляє Courthouse News.

Так, група користувачів Apple подала колективний позов проти компанії, заявляючи, що вона ввела в оману споживачів, стверджуючи, що деякі моделі Apple Watch є «вуглецево нейтральними».

Сім позивачів із Каліфорнії, Флориди та Вашингтона, округ Колумбія, заявляють, що вони заплатили вищу ціну за продукти, які рекламувалися як екологічно безпечні, але фактично ґрунтувалися на «неефективних і недієвих» проектах компенсації викидів, які не забезпечують реального зменшення вуглецевого сліду.

Позивачі стверджують, що Apple ввела їх в оману, просуваючи Apple Watch Series 9, Apple Watch SE (2-го покоління) та Apple Watch Ultra 2 як «перші в історії вуглецево нейтральні продукти» компанії. Водночас проекти компенсації викидів, на які Apple посилається, не забезпечують реальних екологічних переваг.

«Кожен із позивачів не придбав би ці продукти або не заплатив би за них таку високу ціну, якби знав, що твердження Apple про «вуглецеву нейтральність» є неправдивими», – зазначено в позові.

Видання вказує, що Apple оголосила у вересні 2023 року, що ці моделі годинників стали вуглецево нейтральними завдяки поєднанню скорочення викидів та компенсаційних заходів. За словами компанії, вона зменшила приблизно 75–81% викидів завдяки різним ініціативам, а решту компенсувала «високоякісними вуглецевими кредитами з природоохоронних проєктів».

У центрі уваги позову – два основні проекти, на які покладається Apple: проккт Chyulu Hills у Кенії та Guinan Project у Китаї. Ці ініціативи забезпечують майже всі заявлені Apple обсяги компенсації викидів CO₂.

Позивачі стверджують, що обидва проекти не відповідають критерію «додатковості» – ключовій вимозі для програм компенсації викидів, яка передбачає, що скорочення викидів має відбуватися саме завдяки проекту, а не сталося б і без нього.

Щодо проекту Chyulu Hills позивачі вказують, що більшість заявленої здатності до поглинання вуглецю походить із території національного парку, який уже захищений від вирубки лісів з 1983 року.

Щодо проєкту Guinan, позивачі заявляють, що «вуглецеві кредити, отримані в цій зоні, не можна пов’язувати безпосередньо з проєктом, оскільки ця територія вже функціонувала як природний поглинач вуглецю ще до його запуску».

У позові вимагається, щоб суд заборонив Apple продовжувати маркетинг годинників як вуглецево нейтральних, а також стягнув із компанії компенсацію збитків, повернення коштів споживачам і прибутків, отриманих завдяки цим маркетинговим заявам. Позивачі підкреслюють, що «одна лише компенсація збитків не зупинить Apple від подальшого поширення неправдивих і оманливих тверджень щодо своєї продукції».

Вони також посилаються на дослідження, згідно з яким приблизно 70% споживачів вважають екологічну стійкість важливим чинником під час вибору товарів і готові платити в середньому на 35% більше за продукти, які здаються їм екологічно чистими.

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суд США позов Apple

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