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Податок на нерухоме майно – як застосовуються пільги та ліміти

22:00, 27 лютого 2025
ДПС пояснила, як обчислюється податок на нерухомість для фізичних осіб.
Податок на нерухоме майно – як застосовуються пільги та ліміти
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Державна податкова служба України відповіла на популярні запитання громадян щодо обчислення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Податок на нерухомість для фізичних осіб розраховується податковим органом за місцем реєстрації власника. Основні принципи обчислення податку такі:

  • Для квартири: з площі знімається 60 кв. м, тобто оподатковується тільки площа понад 60 кв. м.
  • Для житлового будинку: з площі знімається 120 кв. м.
  • Для комбінації квартири та будинку: загальна площа обох об'єктів зменшується на 180 кв. м (максимальна знижка).
  • Податок на нерухомість обчислюється лише з тієї частини площі, яка перевищує ці ліміти.

Якщо у власності є кілька об'єктів нерухомості одного типу (квартири або будинки), то податок обчислюється на основі сумарної площі цих об'єктів із застосуванням відповідних лімітів. Якщо власність містить різні типи об'єктів, податок розраховується за сумарною площею, зменшеною на загальний ліміт для комбінації квартир і будинків.

Також встановлено, що якщо у власності є квартира більше 300 кв. м або будинок більше 500 кв. м, податок на таку нерухомість збільшується на 25,000 грн за кожен об'єкт на рік.

Податкові органи надсилають платникам повідомлення про суму податку до 1 липня наступного року, яке містить детальний розрахунок податку, реквізити для сплати та пільги, якщо вони є. Податок на новий об'єкт сплачується з місяця, коли власник став його власником.

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