Отомстил за увольнение — в Киеве мужчина поджег автомобиль начальника

Теперь поджигателю грозит до десяти лет лишения свободы.

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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который из мести поджег автомобиль бывшего руководителя. Таким образом злоумышленник решил отомстить за увольнение с работы. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на парковке в Днепровском районе.

Правоохранители установили, что к совершению уголовного правонарушения причастен 54-летний местный житель, которого впоследствии задержали.

«Как выяснилось, задержанного недавно уволили с работы, и он решил отомстить своему бывшему руководителю. Поэтому он вечером приехал на прежнее место работы, камнем разбил стекло автомобиля и поджег салон, после чего скрылся с места совершения преступления», — сообщили в полиции.

В настоящее время следователи сообщили мужчине о подозрении. Подозреваемый находится под стражей, за содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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