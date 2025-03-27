Пользователей электронного суда предупредили о возможных перебоях в работе системы 30 марта

30 марта возможны временные перебои в работе электронного кабинета суда

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30 марта возможны временные перебои из-за плановых технических работ в системе. Поэтому пользователей просят принять это во внимание.

В государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что неудобства будут временными, а команда работает над тем, чтобы обеспечить бесперебойную работу кабинета как можно быстрее.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВСП совместно с ГСА решили ликвидировать почтовый сервис mail.gov.ua с 1 апреля 2025 года.

Таким образом, в ГСА напомнили, что с 1 марта получение электронных сообщений в почтовых ящиках сервиса mail.gov.ua невозможно.

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