Користувачів електронного суду попередили про можливі перебої в роботі системи 30 березня

30 березня можливі тимчасові перебої у роботі електронного кабінету суду.

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30 березня можливі тимчасові перебої через планові технічні роботи в роботі системи. Відтак, користувачів просять це взяти до увагу.

У державному підприємстві «Інформаційні судові системи» вказали, що незручності будуть тимчасовими, а команда працює над тим, щоб забезпечити безперебійну роботу кабінету якнайшвидше.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», ВРП та ДСА вирішили ліквідувати з 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua.

Відтак, у ДСА нагадали, що з 1 березня одержання електронних повідомлень у скриньках поштового сервісу mail.gov.ua неможливе.

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