Верховная Рада внесла изменения в КЗоТ относительно надомной и дистанционной работы

Принятый закон предусматривает, что в случае необходимости направления работника, выполняющего работу дистанционно, в служебную командировку, работник обязан сообщить работодателю о своем местонахождении любым удобным способом, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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Верховная Рада 27 марта приняла в целом как закон № 10164-1 законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно совершенствования правового регулирования отдельных вопросов надомной и дистанционной работы.

Изменениями предусмотрено, что особенности направления работника, выполняющего надомную работу, в служебную командировку устанавливаются трудовым договором о надомной работе.

По согласованию с работодателем работник может работать на условиях надомной работы в случае обучения его ребенка в возрасте до 14 лет в учреждении общего среднего образования по дистанционной форме получения образования в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя такого учреждения образования на период такого обучения.

В случае необходимости направления работника, выполняющего работу дистанционно, в служебную командировку работник обязан сообщить работодателю о своем местонахождении любым удобным способом, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий. Особенности направления работника, выполняющего работу дистанционно, в служебную командировку устанавливаются трудовым договором о дистанционной работе.

В случае направления в служебную командировку работников, выполняющих работу дистанционно, в том числе при их командировании к местонахождению работодателя, пункт отправления работника в командировку и пункт, в который работник возвращается из командировки, устанавливаются работодателем по согласованию с работником при согласовании маршрута поездки и указываются в приказе (распоряжении) о командировке.

Автор: Наталя Мамченко

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