В Киеве разворовали 240 тыс грн при замене дверей и окон в многоэтажке

Рыночная стоимость металлопластиковых окон и дверей была завышена на 240 тыс. гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Подольской РГА.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в ноябре 2023 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства Подольской районной в городе Киеве государственной администрации и подрядной организацией был заключен договор на замену окон и дверей в жилом доме по улице Мостицкая в Подольском районе города Киева.

«Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость металлопластиковых окон и дверей завышена на 240 тыс. гривен», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Прокурором заявлен иск о возмещении ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.