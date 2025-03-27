У Києві розікрали 240 тис грн під час заміни дверей та вікон у багатоповерхівці

Ринкова вартість металопластикових вікон та дверей завищена на 240 тис. гривень.

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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно начальника управління житлово-комунального господарства Подільської РДА.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у листопаді 2023 року між управлінням житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та підрядною організацією укладено договір на заміну вікон та дверей у житловому будинку по вулиці Мостицька у Подільському районі міста Києва.

«Згідно з висновком товарознавчої експертизи, ринкова вартість металопластикових вікон та дверей завищена на 240 тис. гривень», - повідомили у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Прокурором заявлено позов для відшкодування шкоди.

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